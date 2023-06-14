國民黨北市黨部原本預計14日上午公布中正萬華區立委提名人選，不過歷經2個多小時的討論後，人選仍舊難產，市黨部僅發表簡短聲明，表示不會對外公布民調結果，會送提名資格審查小組審議。有意爭取黨內提名的議員鍾小平，則透露自己在電話民調中勝出，並且將結果傳給黨主席朱立倫，「就看黨中央什麼時候提名我」。

雖然市黨部並未公布提名人選，不過鍾小平14日下午接受媒體訪問時，自曝在電話民調中領先另兩位競爭者議員應曉薇及郭昭巖「大概4-5％」，並表示已經將助理手抄下來的民調數據結果，傳給黨主席朱立倫，「接下來就看黨中央什麼時候提名我，已經沒有市黨部的事了。」

鍾小平也將砲口對準市黨部主委黃呂錦茹，直指她「以私害公」搞黑箱會傷害黨的形象，更會拖累總統參選人侯友宜的選情。「拜託黃呂主委，我電話民調已經領先了，不要再以私害公。」鍾小平說，自己不認為中正萬華是艱困選區，卻被市黨部列為「特殊選區」。

「原本的七三制黨員投票加電話民調沒了，沒關係我找了30幾個里長、動員1萬多人幫我守電話，接到幾百通的民調電話，基層實力就是我贏了嘛！」鍾小平直言，拜託黃呂錦茹饒過他，這樣是在破壞團結，應該要照程序來。