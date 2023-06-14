香港名導鄭保瑞與香港影帝林家棟繼《智齒》後再度合作，推出最新驚悚懸疑力作《命案》，兩人雖已建立十足的默契與信任，但林家棟還是感嘆每次拍鄭保瑞的戲都很辛苦，尤其片中一場天台對峙戲，讓他一個鏡頭就拍了53次，大破自己過往紀錄，讓他洩氣又崩潰。

林家棟（右）透露天台戲讓他破紀錄連拍53次，左為同片演員楊樂文。（采昌提供）

林家棟回憶起這段演出過程，表示：「也是我命苦囉！他（鄭保瑞）經常叫我試，其實他心裡早有個底，但又現場才有劇本，還要幾頁紙長，準備時間就變少了。」鄭保瑞也回憶：「那場戲從早上9點拍到中午吃飯，吃完又回來拍到2點多，總共拍了5、6個小時。」

不過在《命案》飾演命理大師的林家棟，反而在現實生活中不太相信風水玄學，不論是公司或住家都沒有任何風水擺設，反而更相信自己多於天命，他對此表示：「前途不順時，我都沒去求神問卜，頂多就是跟人去安太歲，再重大的事情，只會考慮做與不做，不會去問師父。我本身是佛教徒，相信一個道理，人性的約束，這便已經足夠。」