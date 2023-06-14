夏季更新行頭，快時尚看好消費者購衣慾望紛推優惠搶客。ZARA 春夏折扣季今晚登場，下載「Zara APP」就能率先得到優先購買資格，不少洋裝、衣褲都有折扣，省下超過千元不是問題。GU則特別於16日至21日連續6天推出「GU 618購物節」

ZARA折扣季從14日晚上10點開始，APP可優先享有購買資格，官網則是今晚11點開始，實體門市則是15日起跑，並且17日前門市都會延長營業時間讓民眾挑選心儀的服裝。好比「刺繡亞麻混紡洋裝」原價3490元，特價只要1990元，省下1500元；男士「口袋飾皮革外套」原價7490元，特價3490元，一口氣省了4000元，相當划算。

GU超人氣單品「女裝多WAY連身裙」推出優惠價790元（原價990元）。（GU提供）

GU 16日至21日連續6天推「GU 618購物節」，精選豐富的夏季男、女裝祭出超值優惠，「女裝燈籠袖T恤」優惠價490元（原價590元），若想要多一點變化的話，男女適穿的「DRY開領襯衫」只要690元（原價790元），除了吸汗快乾以外，還有「Easy Care機能」洗後不易起皺。另於網路商店或APP選購，使用實體店舖取貨服務單筆消費滿800元，於實體店舖取貨時即贈「宜得利竹炭除濕除臭包2入組」。