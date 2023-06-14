桃園消防局第四大隊14日在友達光電龍潭廠辦理災害防救演習。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園消防局第四大隊為提高場所自衛消防編組與消防安全防災重視，14日在友達光電龍潭廠辦理災害防救演習，邀請當地中、大型工廠參與觀摩，希望讓更多工廠學習面對災害發生時，能結合自身編組與消防單位能量，降低災害造成的損失。

第四大隊指出，現今建築物結構複雜，加上內部裝修大量使用複合型化學材料，加深消防人員搶救災害的困難，演練模擬地震後造成設備故障引發火災，消防人員在濃煙密佈的高溫環境中救災，透過新式電動破壞器材進行救援及搶救。

友達光電也藉此機會呈現對消防公安的重視，除了災害發生時的全員避難疏散、精實應變及搶救外，更開發出友達指揮官決策輔助系統，進一步提升自主的應變管理能力。

這次演練動員各式救災救護車輛26輛暨消防及相關救災人員合計約80人，同時結合龍潭警分局、自來水公司龍潭給水廠、台灣電力股份有限公司桃園營業處等單位到場配合演練，使演習順利進行，過程相當逼真。