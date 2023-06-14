標普全球、穆迪、MSCI、晨星(Morningstar)是對公司的ESG表現進行評級的公司，這些評級也引導了數兆美元的投資。

根據歐盟最新的立法草案，(評級)供應商必須停止對投資人提供相關投資諮詢服務，或是銷售信用評級，以避免產生球員兼裁判，或是潛在的利益衝突。

提供商需要得到歐洲證券和市場管理局(ESMA)的授權和監督，而違反新規定者，將對它們處以最高為其年度營業額10%的罰款。

歐盟的新規定可能會破壞ESG評級機構分拆業務；目前尚不清楚，企業需做出那些改變，才會被視為是獨立營運。

歐盟的金融服務專員Mairead McGuinness說，「ESG評級機構對企業進行治理評分，卻完全不受監管，因此很難比較不同評級機構的評分」。「我們不知道評級是如何達到的，這似乎存在著利益衝突」。

批評人士表示，ESG評級的方法過於複雜、不透明，而且往往會獎勵揭露更多資訊的公司，而不是那些最有能力管理ESG風險的公司。

歐洲當局正試圖提高透明度，為投資人提供更好的資訊，來激勵永續投資，並解決「漂綠」問題。