香港股市上半年走弱，主要是受到是美國升息及中國市場經濟成長動力不足的影響，惟考量中國全面復常的正面作用，凱基亞洲將港股本益比預期調升至5年平均值的10.6倍，建議投資類股首選為中國國企改革概念股、金融傳產等舊經濟股、受惠升息末端的新經濟股以及防禦衰退的黃金ETF。

凱基證券新加坡及印尼子公司亦分享下半年區域投資觀點，新加坡投資市場方面，銀行業和房地產業前景相對看好。由於利率持續走高，財富管理需求不斷增加，預計新加坡銀行業今年利潤將再次寫下新高紀錄，而房地產市場需求強勁，即使政府實行相關降溫措施，但預期房價將維持高位，因此整體房市前景樂觀。印尼經濟則預計將在2023年實現正成長，政府年成長目標為4.5%-5.3%，高於3.5%的20年平均水平，反映經濟已從2020年新冠疫情中復甦，另外印尼總統大選將於2024年舉行，根據歷史數據，大選前一年的印尼經濟與股市都將呈現樂觀情勢。