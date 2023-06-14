董事長嚴瑞雄針對工具產業整體景氣表示，由於全球經濟復甦放緩連帶影響設備投資意願，整體產業正因應環境變化，尋求新的市場機會，對於工具機產業的長期前景充滿信心，預計今年第4季可望逐漸復甦，經濟環境的改善和市場需求的回升將能夠重新實現預期的接單量。

在東台集團的整體發展上，榮田受惠於風電產業的發展，接單與營收均有不錯斬獲。亞太菁英因著航太業疫後的發展，近一年在非大陸地區也有拓展。東昱部分，受大陸經濟復甦趨緩影響與大陸本土廠近幾年往中階機種發展趨勢下，近年產品往中高階進行開展，並與過去大陸汽機車零組件企業，共同往國際市場前進。

歐洲子公司部分，奧地利Anger近年往電車零組件發展有成，目前80％銷售來自電車產業，客戶也從歐洲向外延伸，並在今年首季損益兩平。而在東台本體發展上，訂單仍希望以Turnkey為主，盡可能不受景氣起伏影響。

電子設備方面，因PCB整體產業終端庫存尚未去化影響，今年表現上較不佳。整體東台集團前5月接單較去年同期成長5％，在手訂單約50億元。零碳議題方面，目前尚無直接的客端需求，但東台自2012年起，就已有在這塊進行投入，這兩三年在產品開發上，也皆把關鍵碳排項目，零組件輕量化與節能納入發展。