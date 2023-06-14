朱晏民表示，2023上半年全球股市的強勁上漲，市場對衰退疑慮消退為最大主因。短期仍有支撐股市的一些有利因素，包括美國銀行業流動性危機暫解、生成式AI帶動相關科技股的價值重估、企業獲利好轉等。但須留意總經面的風險並未消失，衰退可能只是被推遲而非完全避免，經濟的韌性意味著美國聯準會將不得不將利率維持較高水平，緊縮貨幣政策累積的後果最終會惡化勞動力市場，並對消費和投資產生影響。偏高的估值、緊縮的貨幣環境和潛在的衰退風險仍將限制股市上檔空間，並對中長期的股票投資不利。因此，下半年投資人在股市上漲的過程中應逐漸轉為防禦型策略。目前美股的本益比約在18.5倍，評價面偏貴。

台股下半年投資策略方面，台灣為半導體/伺服器生產重鎮，將明顯受益於AI長期成長趨勢。AI狂潮成功驅動台股脫離過去3-4個月的箱型整理區間，朱晏民指出，搭配庫存去化與新品備貨將支撐製造業下半年迎來庫存回補，加上基期效應將推升獲利成長，屆時可望帶動季節性行情。投資方向上，台灣在疫情期間因廠商獲利大增但消費受抑制，因此累積了逾4.6兆元的超額儲蓄，而台灣防疫管制放寬與邊境重啟均晚於歐美市場，故推動國內消費復甦的利多因素，包括可支配所得攀升與就業市場改善等可望延續至下半年，持續帶動餐飲、汽車等內需股業績成長。另在明年初總統大選前，政策面偏多的族群則包含綠能、軍工/航太、生技等仍將是市場關注的焦點。