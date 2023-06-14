六福村3月發生狒狒逃脫在桃園被射殺事件，引發社會關注，動保團體更爆料園方飼養長頸鹿「10年死8隻」，質疑園方虐待動物，新竹縣動物保護防疫所依據動物展演管理辦法，將在7月中旬評鑑六福村動物飼養環境，若評鑑不合格逾期未改善或2次評鑑不合格，將依規撤照。

縣府農業處指出，六福村狒狒被槍殺案，由桃園地檢署偵辦，還未有結果，監委5月調查時，動保團體則提出六福村長頸鹿10年死8隻等飼養環境5大缺失，由監委另案調查中。

動保所長彭正宇表示，長頸鹿是一般野生動物，若非大量死亡或法定動物傳染病，不用依動物防治條例通報，動保團體去年披露六福村飼養的長頸鹿續死亡，經調查從2012年以來確實陸續死亡8隻長頸鹿。

調查時六福村對長頸鹿死亡的說法為，2隻是摔倒或頭部受撞擊死亡、2隻早產、3隻急性死亡症候群、1隻細菌感染，並沒有特定死亡原因，專家建議要改善飼養環境，確保草食動物的寄生蟲問題必須獲得控制。

六福村目前剩下1隻長頸鹿，縣府會持續要求加強照護，因六福村有輸入長頸鹿的計畫， 也遭動保團體抗議，縣府認為在無法確保長頸鹿死亡問題被改善前，建議農委會不同意長頸鹿輸入，並要求有特殊動物死亡，一定要通報動保所。

六福村飼養的動物是否有被虐待情形？彭正宇說，依動物保護法規定，六福村必須陳報每季自我檢核表，將園內動物的情形陳報，該所則不定時查核，去年到今年5月已查核8次，依動保法標準是不至於發生虐待動物的問題。

彭正宇指出，六福村2021年8月依動物保護法取得動物展演許可，有效期為5年，該所將在7月中旬進行2年1次的評鑑，將邀集專家學者參與，若評鑑結果不合格，六福村須在2個月內改善完成，若屆期未改善或連續二次評鑑不合格，將依規撤照！