今（14日）大學個人申請入學成績放榜，宜蘭縣國立羅東高中表現亮眼，179人登記，錄取172位，錄取率高達96.06％，國立大學110位、私立大學62位，醫學系就佔6位；其中，縣內國立高中自然組拿下最高級分59級分的康至誠，因奶奶有失智症，家屬長期受照顧上的煎熬，遂他努力考取醫學系，希望幫助更多跟他有一樣狀況的家庭。

羅東高中在個人申請、繁星、獨立招生、四技申請及國外大學等招生入學統計，共有225人錄取，國立大學有144位，占了64％，私立大學有81位；其中，醫學系4人、牙醫系1人、臨床醫學系1人、台大12人、清大6人、陽明交大7人、成大10人、政大6人、北科大1人、台科大3人，成績表現非常亮眼。

康至誠錄取國立成功大學醫學系，希望藉由自己的力量為社會盡一份心力。（吳佩蓉攝）

康至誠錄取成功大學醫學系，他說，國二時罹患失智症的奶奶病情惡化，加上中風造成家人在照顧上十分不便，遂想藉由自己的力量幫助更多與他相似狀況的家庭，為社會盡一份心力。平時不會擬定讀書計畫，而是記錄當天所學內容，對不熟的地方再加強了解；其最大紓壓方式就是閱讀家裡收藏的36本金庸小說套裝。

考取慈濟大學醫學系的藍士凱，渴望往醫療方面走，為病患做更多事。（吳佩蓉攝）

另繁星推薦第二階段確定錄取慈濟大學醫學系的藍士凱，因爸爸患有直腸癌，知道癌症對一個家庭有很大的影響，且長期在博愛醫院急診室擔任志工，內心就更渴望往醫療方面走，為病患做更多事。他最喜歡參加學校街舞社團，用跳舞抒發情緒也交到一群跟家人一樣的好朋友，在任何方面都會彼此交流給意見。

校長曾璧光表示，感謝老師的用心，盡最大的努力提供每一個孩子最充足的資源跟支持，也幫學生做模擬面試，給他們在個人學習歷程上的指導，進入自己想要的科系；學生們能有這麼好的成績，為整個教學團隊最好的績效展現，期許每個學生帶著老師的祝福繼續往前邁進，成就自己的理想，成為台灣重要的人才。