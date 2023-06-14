每年因道路事故而死傷的兒童人數持續增加，兒福聯盟指「機車兒童安全座椅」及「兒童安全帽」為2大致命問題。交通部今日邀集相關單位討論後，針對兒童安全帽尺寸部分，將於3個月內與其他部會、團體，研商可納入國家標準之下修尺寸規格。

目前國內合格的兒童安全帽，頭圍最小是50公分，換算應為5歲左右兒童配戴，而市面上小於50公分的兒童安全帽以及機車安全座椅全部不合格。台灣的機車密集度高，是許多人日常通勤工具，卻沒有合格的50公分以下安全帽及機車安全座椅。

交通部表示，部長王國材相當重視該議題，今日召集路政司、公路總局、運輸研究所、道安委員會及財團法人車輛安全審驗中心等單位討論，會議結論指示針對兒童安全帽尺寸部分，交通將於3個月邀集衛生福利部、經濟部標準檢驗局、相關醫學專業協會及兒福團體，研商必要可行可納入國家標準的下修尺寸規格。

針對機車兒童座椅部分，交通部將於今年底前會同車安中心、車測中心、自行車暨健康科技工業研究發展中心、公路總局、運輸研究所、國內相關機車製造廠及兒童座椅製造等業者，完成訂定國內特有必要且妥適的檢測標準及配套規範。

交通部提醒，現行依「道路交通安全規則」第88條規定，小型輕型機車不得附載人員，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載1人，附載的人員並應配戴經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識之安全帽，且安全帽應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，不可遮蔽視線。

交通部指出，騎乘機車附載兒童時一定要放慢車速，並隨時注意兒童乘坐狀況，以維護附載行車安全。