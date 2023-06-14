穎崴坦言，目前接獲的均為短期急單，故預期今年營運成長動能暫緩，力拚持穩高檔。法人認為，由於通路仍在去化庫存，加上處於新舊產品規格轉換期、比較基期高，預期穎崴今年營收將衰退、仍可維持46～47億元高檔，毛利率可維持約43％的過往常態區間。

穎崴斥資32.5億元於楠梓科技園區打造高雄二廠，主要生產自製探針，月產能估在2年內提高到300萬支、將探針自製率拉升至5成。王嘉煌表示，目前正將探針產線自高雄本州廠陸續搬遷至二廠，未來作為重要的生產基地及重心。

王嘉煌指出，穎崴因應客戶需求，對於擴建生產基地均有明確時間表，探針自製率提升可降低客戶疑慮，有利公司爭取更多產品訂單。而位於新竹台元科技園區的新廠，預期今年底交屋、最快明年完工啟用，未來主要生產探針卡。

穎崴首季先進製程相關的高階產品營收占比已達73％，隨著高階製程產品擴廠計畫陸續完工投產，配合客戶新世代產品需求逐步顯現，看好明年營運成長動能可望跟隨產業復甦顯著好轉，高階產品營收占比可望持續提升，帶動毛利率及獲利表現。