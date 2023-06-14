緯創與國立陽明交通大學攜手並進，在陽明交大臺南歸仁校區成立「緯創資通-陽明交大智慧與綠能產業創新聯合研發中心」(Joint Industrial Innovation Center for AI and Green Energy)，簡稱「智慧與綠能中心」 (以下簡稱JCAG)，並於6月14日舉行揭牌儀式。

在陽明交大校友-宏碁集團創辦人施振榮，與現為臺南市致遠基金會副董事長及緯創資通董事長林憲銘的積極促成下，在過去一年多的時間裡，致遠基金會吳誠文執行長、緯創資通前瞻技術中心黃俊東總經理及陽明交大兼台南分部主任陳永富副校長共同籌備，偕同智慧科學暨綠能學院黃仁竑院長與光電學院積極籌設產學共榮的產碩人才培育規劃，本校預計113學年第一學期設立「智慧物聯網產業碩士專班」，推動智慧製造與綠能電子進行創新智慧服務、智慧科技、智慧工業物聯網之跨域研究，期能開展陽明交大與臺南在地產學共創合作。此外，在吳誠文執行長接任南臺科技大學校長後，南臺科大亦成為陽明交大JCAG第一個堅強的合作夥伴。

陽明交大林奇宏校長表示，本校為迎合全球產業4.0的挑戰，因應AI人才需要的躍進成長，培育同時具有電機、資訊、理工專長及業界實務經驗之產業人才，累積AI人力資本，全面提升國家競爭力，逐於108學年度在臨近沙崙智慧綠能科學城的台南歸仁校區設立智慧科學暨綠能學院，藉由JCAG與緯創資通合作深化及優化產學合作績效，促成陽明交大臺南分部成為全國首創智慧與綠能產學共創研發暨人才培育的基地。

緯創資通董事長林憲銘表示，緯創認真打造營運體質，進行數位轉型以及不斷提升AI技術能力，以增強ESG相關能力。此次能與母校共同設立JCAG，除了建立智慧PCBA生產區、工業物聯網實驗區、智慧自動化實驗室等類產線合作模式為企業贏得先機，也發揮對母校飲水思源的精神。