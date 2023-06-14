也就是說，三星電子每個月多給員工1個在周五的帶薪休假日，希望藉此新制度能吸引並留住人才。三星並不是率先給予類似福利的韓國企業，確切來說應該是跟進其它公司才來實施的。

去年，三星對手SK海力士規定，若旗下員工每周工作超過40個小時，這些員工每個月就可多休1個周5的假日。韓國科技業者像是市占率頗大的社交平台Kakao，每個月的最後1個星期5可以休假。子公司Kakao Games每個月甚至有兩個星期5，都可以休息不用來上班。

在新冠疫情橫掃全球的那幾年之間，全世界傳統上班模式已出現變化。對擁有12萬名員工的三星電子來說，也不得不採用休假新制度。因為，三星有4成員工是屬於工作與休閒同樣看重的Y以及Z世代年輕族群。

就傳統而言，韓國上班族是世界上超時工作最為嚴重的國家之一。根據統計，韓國人在2021年上班的時間，比OECD（經濟合作暨發展組織）成員國的均時還要多出200小時左右。