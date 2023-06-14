蟑螂是居家環境中常見的害蟲，一名男大生表示，某日晚上12點聽到住對門的情侶不斷尖叫，時間長達2個小時，他忍無可忍上門找對方理論，卻發現情侶家門大開，兩人頭戴安全帽、穿襪子跟手套，全副武裝蜷縮在角落躲蟑螂，他跟對方確認蟑螂不會飛後，返回自己家拿工具想幫忙，撲殺的過程中蟑螂開啟「飛航模式」，讓他驚覺「被騙了」，嚇得逃回自己家，這段經歷讓網友全笑翻天。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，11日晚上12點多住對門剛搬來的情侶不斷尖叫，起初以為是小倆口爭執，但尖叫聲持續2個小時，讓他無法入睡，氣到找對方理論，但才打開自家大門就看到情侶家的門也是敞開的。

原PO直接踏進情侶家，看到兩人蜷縮在角落，全副武裝戴著安全帽、穿襪子、戴手套，他詢問才知道有隻蟑螂，他進一步追問「會飛嗎？」情侶用顫抖的聲音說「不會」，得到不會飛的答案後，他返家拿冷凍噴霧，再走進情侶家問「蟑螂在哪？」

情侶手指一旁的收納箱，原PO小心翼翼地靠近，突一個黑色身影迅速竄出，他抓好時機按下噴霧，沒想到小強直接開啟「飛航模式」，讓他嚇得拔腿跑回自己家，立刻把門關上，他說「經歷這一切的我，真慶幸明天不用上課。」

這段經歷讓網友全笑翻，「還好你沒有留在那房間一起尖叫，不然會更好笑」、「可能在你進去之前，蟑螂都是用爬的，到處趴趴走」、「我看到蟑螂也會戴安全帽跟手套全副武裝」、「看到飛航模式忍不住笑出來了」。