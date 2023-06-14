民進黨今（14）日正式宣布，禮讓社民黨台北市議員苗博雅參選台北市第六選區立委，而在昨日相關消息傳出後，羅智強子弟兵、國民黨台北市議員楊植斗今發文嘲諷，民進黨派了一個落跑議員來選大安區立委，此話引發苗不滿，兩人與各自支持者發生激烈交火。

楊植斗今於臉書表示，民進黨一天到晚罵侯友宜是落跑市長，結果卻派了落跑議員苗博雅去大安區選立委，「我也是醉了」；苗則留言反問，她現在在大安區，選上之後也還在當地，若這樣算是落跑，要不要請徐巧芯退選？苗並酸道，若是要談落跑，她的對手、國民黨候選人羅智強經驗更豐富。

楊植斗則回擊，他說的這段話是民進黨罵的，沒有說是苗博雅罵的，他並質疑，苗急著幫民進黨護航，社民黨要不要解散、「全像范雲一樣加入民進黨」？

該則貼文也吸引了許多網友留言，有人聲援苗博雅，認為楊植斗「管太多」，但也有網有批評，苗的說法是在硬拗。