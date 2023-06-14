台中慈濟醫院別開生面於大廳推動「行動書軒」，將展至6月底。 （台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中慈濟醫院別開生面於大廳推動「行動書軒」，將展至6月底。 （台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中慈濟醫院別開生面於大廳推動「行動書軒」，讓候診病人與家屬，利用時間可隨時閱讀，享受不一樣的醫院時光。台中慈濟醫院指出，行動書軒每期3周，將展至6月底。

行動書軒是靜思閱讀書軒的簡稱，由靜思人文志業推動，希望帶動大眾閱讀風氣，過去6年已在苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義等地的校園巡迴設展。

靜思人文中區區長謝本亨表示，行動書軒今年起走出校園擴大閱讀影響力，在各地慈濟分會、靜思堂及慈濟醫院設展，這些書提供當場閱讀並不外借，重點在與書相遇那一瞬間的感動！

靜思書軒志工潘枝美在行動書軒旁為大家服務，看到「行動書軒」吸引許多人閱讀感到開心。她說，過去曾推書車到候診區帶動閱讀，但因疫情緣故，已經3年沒到診區推書車，現在陪伴大家的氣氛又回來了，甚至還有人建議展期可以再延長。

謝本亨提到，行動書軒每期3周，台中慈濟醫院將展至6月底，閱讀要從小紮根，因此展出許多色彩鮮豔的繪本，希望帶動家長與兒女一起共讀。

台中慈濟醫院行動書軒就設在醫事室櫃台邊，等候批價叫號時可以就近瀏覽。做健康檢查的程小姐看到有閱讀區就順便來翻閱健康相關刊物，她說，一方面補充衛教知識，一方面可節省手機電力。