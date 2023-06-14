日本陸上自衛隊今天發生18歲「自衛官候補生」持槍掃射3名同袍事件，釀2死1傷慘劇。陸上自衛隊將成立調查委員會查明事發原因，現階段也暫停所有部隊的實彈射擊訓練。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）森下泰臣今天舉行記者會公開致歉，並表示對使用武器的組織來說，是絕不該發生這樣的槍擊事件，他身為陸上幕僚長深感責任重大。

森下說，陸上自衛隊將成立調查委員會查明事發原因，並防止類似事件再次發生。

陸上自衛隊稍早表示，今天上午9時左右，陸上自衛隊位於岐阜市的日野基本射擊場正在實施新隊員教育的實彈射擊訓練，18歲「自衛官候補生」持槍朝3名隊員掃射，已遭警方依殺人未遂罪嫌逮捕。

岐阜縣警方表示，犯嫌身分為「自衛官候補生」，也就是為了成為自衛官正接受訓練的自衛隊員。

3名中彈隊員雖然被送往醫院救治，但其中2人宣告不治。岐阜縣警方表示，死者是陸上自衛隊守山駐屯地的25歲及52歲男性隊員；傷者是同駐屯地的25歲男性隊員。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120614