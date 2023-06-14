「金曲歌王」王力宏前妻李靚蕾最近開設個人Podcast節目《沉靚時間》，和網友暢聊心理學與社會話題，本周主題是接受網友問與答，有人問她人生至今最後悔的事是什麼？歷經風暴的她仍正能量表示每個磨難造就當下的自己，增加了面對困難的能力，人生不可能完美，不認為應該要有什麼後悔的事，至於未來若遇到家人同性戀會反對嗎？她表示自己沒資格反對，只要人生健康快樂就好。

節目中，第一個網友問李靚蕾今天過得好嗎？她感動說已經很久沒人問她這件事情，可能疫情之後，每天早上起床若發現自己沒生病，就會覺得這是美好的一天，更注重健康，她也被問到搞不好自己是「天選之人」，4年來都沒染疫，她表示自己確實這幾年更注意如何增加免疫力，以前自己是不吃維他命的人，後來就把大部份預算放在這上面。

話鋒一轉，李靚蕾說自己其實更希望有人昨天問她這問題，因為昨天下廚時意外被油燙傷，手臂跟胸口都受傷，她雖然緊急處理，但還是不小心戳破水泡，一層皮瞬間掉了下來，讓她有點擔心未來留疤不好看，這種小事雖然沒什麼，但當下真的很想找人分享卻不知跟誰說，確實當下感覺到自己在孤軍奮戰，但現在在節目裡講出來就好多了。

被問到人生最後悔的事？李靚蕾說自己算是活在當下的人，考慮比較多的是現在和未來的事情，因為過去也無法改變了，每次的磨難是上帝為了讓我們預備好未來面對狀況的能力，不可能會有完美的人生。而若遇到家人是同性戀會有什麼反應？她表示自己沒資格也沒能力干涉別人的人生，她能做的是教別人做決定的能力，無法幫別人做決定，「我們能做的就是陪伴他們，經歷人生的酸甜苦辣」。