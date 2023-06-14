疾管署日前公布在北部地區出現確認首例兒童猴痘案例，新竹縣政府教育局為讓縣內幼兒園老師及家長進一步了解猴痘及預警措施，特別製作猴痘相關資訊簡報，公告於教育局官網及臉書宣導，呼籲各幼兒園詳讀並加強注意園內清潔。

縣長楊文科說，若發現孩子身上出現猴痘相關症狀時，不要太過慌張，請配戴醫用口罩盡速就醫，並主動告知醫生相關接觸史，並且一定要通報衛生局及教育局，才可以盡早給予適當的醫療協助。

衛生局長殷東成表示，疾管署日前公布北部1名4歲男童1日晚間陸續出現發燒、眼睛不適、手腳及軀幹出疹、有水泡，因症狀一直沒改善到醫院就醫，採檢通報後確診為猴痘，輕症住院中，因同住家人也確診，認定為家戶感染。

教育局長楊郡慈表示，縣內幼兒園在新冠疫情時都有防疫經驗，家長不需要太過擔心，該局已要求各幼兒園持續維持教室、各學習場域、廁所及寢室等常用空間清潔及消毒，其他環境和物品也持續清消、加強洗手，並隨時清潔幼兒學習常使用的教具、遊具及圖書等，給幼兒安全的學習環境。

教育局說明，猴痘病毒於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此被命名為「猴痘」，是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，傳染途徑為當人與受感染的動物、受感染的人或受汙染的物件接觸，如咬傷、抓傷、體液接觸、長期面對面接觸，便可能受感染。

感染猴痘的症狀包括發燒、畏寒、紅疹、水泡、肌肉疼痛及頭痛等症狀，可能引發疼痛或發癢，請老師及家長多多注意孩子身體狀況。