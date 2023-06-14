台中市民境內交通月票全台最便宜299元，日前市府又宣布早鳥優惠199元15日開賣，市議員吳瓊華關心相關前置作業是否完善？盧秀燕表示，市府做好準備，針對人潮較多的捷運站點增加身障朋友專屬通道，以利人潮疏散，市民可於明日至6月30日安排時間分散購買早鳥票。

台中市議會今天市政總質詢，市議員吳瓊華肯定市府推出早鳥月票優惠，並提醒市府須注意購票窗口動線以及捷運、台鐵單一專屬通道通暢。

交通局長葉昭甫說明，市民早鳥優惠199方案明天起台中市29個區公所及捷運綠線全線18個車站都可購買，歡迎市民在16天早鳥優惠期間分散購買，確保購票順暢，另區公所周末、端午連假未提供服務，民眾可在18個捷運場站購買；搭乘方面捷運除設置專屬定期票閘門外，相關指引標誌也都會準備好，未來將視動線變化調整。

台中捷運代理董事長吳存金補充，捷運各車站均設置定期票專用通道，針對人潮較多的松竹、文心崇德、文華高中、市政府、文心森林公園、大慶、九德、高鐵台中站8站，新增15處定期票專用通道以及37台驗票機，合計全線共有37處定期票通道、81台驗票機，以利未來龐大疏運人潮。