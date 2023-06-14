宜蘭縣長林姿妙率赴縣政考察參訪團赴歐洲11天，縣府14日表示，考察項目之一是前往瑞士盧森地區，考察皮拉圖斯（Pilatus）齒軌列車及纜車，路線經過瑞士阿爾卑斯山脈的壯麗景色，吸引世界各地無數遊客探訪，也是宜蘭縣太平山森林鐵路復駛計畫的重要參考。

縣府表示，林姿妙與縣府團隊、縣議會議長張勝德與各鄉鎮市首長，13日前往瑞士盧森地區，考察皮拉圖斯（Pilatus）齒軌列車及纜車；這是一條連接瑞士盧塞恩（Lucerne）和皮拉圖斯山頂的齒軌鐵路，路線總長約5.6公里。

皮拉圖斯齒軌列車高度差超過1500公尺，是世界上最陡峭的齒軌鐵路之一；從1889年起，為解決山區運輸問題，先以蒸汽作為動力，利用雙齒輪原理推進運具，後於1937年改以電氣作為動力。

縣府表示，經以電車為動力後，開始慢慢轉為觀光性質的載具形式，更在這個月初換新車廂，因路線經過瑞士阿爾卑斯山脈，每年吸引世界各地無數遊客探訪，是將山區運具轉型觀光最成功的典範之一。

為吸引外國觀光客及國民旅遊，縣府推動太平山森林鐵路的復駛計畫「套裝旅遊線」，縣府指出，結合具國際魅力的太平山國家森林遊樂區，打造具國際水準的觀光旅遊廊道。

縣府指出，希望能藉由這次考察皮拉圖斯齒軌列車整合軌道、纜車及步道系統以多元及複合式運具規畫的營運案例，形塑遊客運用不同運具，體驗太平山原始林及林業文化的遊程規畫。