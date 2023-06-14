為因應ChatGPT等生成式AI迅速崛起，國科會整合國內學研力量發展國內自主開發的「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE），到目前為止，在自動摘要、翻譯文本、寫信及寫文章等四方面，均又不錯表現。

國科會投入2、3億元打造TAIDE，聚集國內相關領域最頂尖的研究團隊，負責指導核心模型及對話學習技術開發；再加上國研院國網中心負責建置新一代超級電腦，提供應用服務平台；科政中心則負責徵集處理訓練資料。

國科會今天舉辦「TAIDE計畫第一階段成果說明記者會」，對外說明計畫架構與方向，並展示TAIDE的7B模型。

國科會主委吳政忠表示，ChatGPT問世後，讓許多大國領袖措手不及，因為這是機會、也是危機。18、19世紀的工業革命改變社會行為，讓人們往都市集中；而生成式AI帶來的影響，將比工業革命大好幾倍。

吳政忠說，工業革命是是取代人的四肢，但生成式AI卻要取代或連結人的腦，人們做不到的事，生成式AI可能幾秒鐘就能完成。但如果生成式AI跑太快，那倫理、法律及法制都面臨衝擊。

吳政忠說，TAIDE將以台灣文化為基底，融入在地特有的語言、價值觀、風俗習慣等元素，使其能理解和回應在地的使用者需求，未來將逐步導入不同主題領域可信任的繁體中文版本，建立特定領域應用範例，提高模型對不同主題領域的表現。

7B模型是TAIDE第一個產出的中模型，它是在LLaMA原型的基礎上，由學界專家進一步發展及訓練調教。國科會表示，截至目前為止，實測自動摘要、翻譯文本、寫信及寫文章等四個方面，TAIDE 7B均有不錯的表現，尤其對於繁體中文的處理能量及回答更為穩定準確。

吳政忠指出，國內優質資料的合法取得及整理還需要一段時間，未來將推出更大模型及更多元的功能。下一階段，預計下半年可展示特定任務，並利用中模型與TAIDE合作夥伴共同開發其他功能，並於年底展示大模型（13B）及給合作夥伴使用。

TAIDE在生活上有哪些應用？國科會表示，這個工具可以幫助寫基因檢測報告、老師為學生寫推薦信的重要助手，也可以彙整所有詐騙的資料放進來，以減少詐騙事件的發生。同時，TAIDE也會阻絕不當回應，譬如若有人問如何製造槍砲或毒品，就不會得到回覆。