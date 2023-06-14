葉倫周二在眾議院金融服務委員會備詢時表示：「雖然我們確實有需要解決的顧慮，但脫鉤將是一大錯誤。購買在中國生產比較便宜的產品，讓美國人受益匪淺，而美國的貨物出口中國，對中國和對美國經濟皆有利，這就是為什麼停止與中國的貿易往來將是一大災難，去風險（de-risk）？是的。但脫鉤（decouple）？絕不」。

此番發言呼應G7領袖峰會上個月在日本發布的聯合聲明。

密蘇里州共和黨眾議員Ann Wagner對葉倫的說法不以為然．她表示：「我認為我們與主動參與令人難以想像之侵犯人權行為的中國產業與實體脫鉤是適當的，事實上，是必要的」。

葉倫回應表示，美方已經祭出制裁，防止美國人和任何與中國侵犯人權有關的實體做生意。

此外，葉倫在備詢時呼籲美國向發展中國家提供更多資金，以抗衡中國日益升高的影響力。

除了為國際貨幣基金（IMF）的項目提供更多資金之外，葉倫向該委員會表示，拜登政府也希望強化對美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）民間部門投資基金與非洲開發基金（African Development Fund）的參與，「在地緣政治競爭下，這些投資將加強美國在這些地區的參與。對於中國等其他國家所提供之缺乏透明性、可持續性的貸款，美國向IMF等組織提供資金是重要的抗衡」。