晶片教主、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前來台訪問，刮起AI大旋風，他在一場座談中5次提到要去廣達攤位參觀，還大讚廣達真是太棒了。財信傳媒董事長謝金河表示，台股這次搭上AI順風車，除了半導體產業，30年來股價平穩的廣達、技嘉和光寶都成飆股，這樣景象令人難以想像。

謝金河在臉書發文指出，黃仁勳一趟台灣行，刮起AI大旋風，除了輝達（NVIDIA）市值一度破兆美元，也撐起台積電ADR到107美元以上，台灣的台積電也到594元，已經有外資把台積電目標價上看7字頭，台股加權指數也衝上17254點，在經濟負成長，出口衰退的壓力下，台股表現勇冠三軍。

今年已經過了近半，把全球股市表現統計一下，今年費城半導體指數大漲逾40%，表現最突出，其次是美國大型科技股，包含Apple等的Nasdaq100大漲逾35%，Nasdaq拉升28%。亞洲今年跑出一匹大黑馬，日經指數已經衝破33000，到33018.65，大多數日本投資人都不相信日本股市會大漲，大家都去買反向二倍槓桿ETF，結果日本股市大漲，日本投資人不但沒有賺錢，反而賠慘。

謝金河指出，今年亞洲市場三傑變成是日本第一、台灣第二、南韓第三。過去30年，日本深陷泡沫經濟漩渦中，日本欲振乏力，漲幅一定敬陪末座，這次翻轉勢頭不一樣。元大投信發行日本龍頭企業ETF，籌碼已經被預訂差不多。值得一提的是，原來一蹶不振的南韓股市，在尹錫悅改唱美國派之後，股市扭轉跌勢，現在跟上腳步。

他分析，台股這次搭AI順風車，除了半導體產業，台灣很多與安全有關的信賴產業全都大漲，尤其有AI伺服器、機殼，甚至沖壓的公司股價都大漲，30年來股價平穩的廣達、技嘉和光寶科技幾乎成飆股，這樣的景象令人難以想像。

而去年表現突出的東協各國股市，今年漲多修正，比較意外的是，去年表現不佳，今年市場期待的深滬港股市欲振乏力。到13日為止，台灣的加權指數上漲22.05%，OTC上漲24.25%，仍然是亞洲最亮眼的股市！