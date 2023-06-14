女星米可白曾是兒童台「葡萄姐姐」，現在轉戰戲劇和主持，螢光幕形象正面、陽光，深受觀眾喜愛。時常在社群分享生活點滴的她，最近PO一組與愛犬的同框照，透露很想把照片裡的事業線修掉，但轉念一想「那是媽媽給我的」，決定學習接受不同樣貌的自己。

米可白是演藝圈著名的愛狗人士，長期熱衷流浪動物的救援與送養，自己也收編兩隻狗，12日她在臉書放上與愛犬的合照，公開讚賞：「我願意當你的配角，黑寶（狗名）就是帥。」畫面中，米可白坐在沙發前面拍照，她身穿繞頸的平口小背心，不僅露出大片肌膚，深邃的事業線一覽無遺，但她沒因此感到自豪，「我剛剛很認真的把事業線用除皺筆塗掉」。

不過，米可白仔細想想後，決定放棄這個念頭，「那是我媽媽給我的，我幹嘛那麼無聊⋯學習接受不同樣貌的自己。」星友方馨留言鼓舞：「是媽媽的驕傲」，米可白認同地回應：「要有自信⋯」，其餘網友亦留言打氣：「自然就是美，接受自己愛自己，這樣子才會更自信，才有更多愛你的人」、「自然天生，無修改最棒」、「多少人想要還沒有呢」、「這樣很健康美，不用除掉啦」。

米可白近年勇於做自己，常在社群平台分享熱舞的影片，卻被部分網友批評「太性感不適合你」；對此米可白先感謝網友的關心，再高EQ地回應：「以前的我很沒有自信，總怕別人把焦點放在我身上，怕被評頭論足做任何事都小心翼翼。直到近期，我覺得我需要好好愛自己，學著接受自己不同的樣貌。」所以她改變穿著，但平常出門還是以休閒風為主。