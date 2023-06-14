因應國內缺豬，農委會將在9月底前以3億元補貼進口豬肉，業者表示，以價制量是市場機制，農委會補貼進口豬肉來壓低國內豬價，豬農無利可圖只會減少生產，「壓低豬價討好民眾是選票考量，可憐的還是納稅人」。

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大農經系系主任兼所長徐世勳表示，在國內缺豬下，一定程度的漲價才會讓農民有生產意願，否則豬農不願生產，供需缺口只會進一步擴大缺口，補貼進口反而其實就是補貼國外豬農的生產。

不願具名業者指出，這次的補貼勢必得罪許多豬農，反而是在討好消費者和國外農民，農委會強調的考量物價其實就是選票考量，過去從沒這樣撒錢補貼過，可能因為明年選情變得緊張才這麼做，農委會不能老是拿糧食安全來合理化影響市場的補貼行為。

逢甲大學國貿系教授楊明憲則持不同看法，他認為，端午節要到了，肉類的季節性需求也增加，但要如何確保豬肉充足且價格穩？透過進口來穩定數量和價格就是其中做法，也是最快增加供給量的方法。

楊明憲說，國人飲食習慣很難改變，很難在缺豬肉要求民眾轉消費其他肉品，先前缺雞蛋時，民眾改吃鴨蛋的比例也不高，豬肉的消費行為同樣很難替代，就像颱風天菜價飆漲，民眾還是邊買邊罵，這就是消費習慣。