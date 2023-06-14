花蓮原住民族部落大學6月28、29日將與新住民家庭服務中心合作，開辦「移民及原民的相遇-音樂及香料間的融合」課程，讓族人在製作印尼香料及竹琴的過程中，與新住民展開交流了解，建立良好情誼。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮原住民族部落大學6月28、29日將與新住民家庭服務中心合作，開辦「移民及原民的相遇-音樂及香料間的融合」課程，讓族人在製作印尼香料及竹琴的過程中，與新住民展開交流了解，建立良好情誼。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣與印尼同屬南島語系族群，花蓮又是南島發源原鄉人口最多的縣市，因此花蓮原住民族部落大學與新住民家庭服務中心合作，開辦「移民及原民的相遇-音樂及香料間的融合」課程，讓族人在製作印尼香料及竹琴的過程中，與新住民展開交流，以利兩個族群相互了解，建立良好情誼。

縣府原民處表示，課程將在6月28日跟29日一連兩天登場，每天8小時，邀請印尼香料文化老師許羅熙娣與傳統竹琴老師張美君，帶領族人研磨香料、製作竹琴及烹飪煮食。

早上的課程為印尼食材與香料的介紹、研磨與料理實作，並在原住民族料理基礎上，嘗試混搭印尼風格香料，打造創新料理風格；下午體驗印尼傳統樂器竹琴，輔以原住民族傳統樂器竹鐘，經合奏齊鳴，增進兩國文化認同感。

原民處希望學員在製作印尼香料、竹琴的過程中，進一步了解當地文化、飲食及樂舞等，並在密集授課中促進兩族群彼此間的互動與熟稔，協助新住民配偶適應在地的生活。由於該課程十分特別，招生資訊釋出便受廣大迴響，不到24小時報名額滿，頓時成為學員之間炙手可熱的課程。

兼任部落大學執行秘書的原民處藝術文化科長徐采瑤表示，台灣與印尼同為南島語系地區，兩者在飲食、歌舞及生活習慣上皆有許多異曲同工之妙，期望藉由新住民與原住民的參與，碰撞出更多文化邂逅的火花。

縣長徐榛蔚則說，台灣是南島語族的發源地，花蓮更是南島發源原鄉人口最多的縣市，因此縣府積極推動與南島系國家交流，追尋南島民族長遠的歷史軌跡，期待藉由跨國合作跟發展的方式，達成文化的交流與保護，促使台灣原住民族躍上國際舞台，建文化經濟共同圈。