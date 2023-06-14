新北市萬里區今(14)日下午發生一起火燒車事件，有輛黑色轎車行駛過萬里隧道，一出隧道後引擎室就冒出黑煙，駕駛見狀趕緊將車輛停靠在路邊逃出；消防人員獲報趕抵現場後立即布水線灌救，所幸火勢撲滅無人傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。

新北市第六消防大隊長羅億田表示，汽車改（加）裝配備或電路配線老舊電線破損所造成短路容易出現高溫、火花，如果剛好引擎有漏油情況就可能引起火災，呼籲車主可藉由專業維修人員定期檢修發現，平時更應注意相關配線是否受到壓迫或外層披覆破損，以避免該類狀況發生。