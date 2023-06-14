中華幼兒教育協會發文司法機關籲請儘速釐清真相。

針對新北市幼兒園疑似餵藥一案，中華幼兒教育協會表示，鑒於司法為公理、正義與真相的最後一道防線，該會已行文法務部及新北地檢署，懇請司法機關能夠儘速釐清真相，以安民心。

中華幼兒教育協會並針對此類刻意操作扭曲之有心人士提出嚴正抗議，以維護全國六萬餘名教保服務人員最基本之人格尊嚴與專業倫理，該會指出，如有持續刻意操作扭曲之情事，該會將提起法律訴訟。

中華幼兒教育協會發新聞稿指出，新北市板橋某私立幼兒園疑似餵食幼兒「巴比妥」藥物乙案，致引起幼兒家長、社會大眾、教保機構及相關人員集體恐。有鑒於司法為公理、正義與真相的最後一道防線，已行文法務部及臺灣新北地方檢察署，懇請司法機關能夠儘速釐清真相，以安民心。

中華幼兒教育協會並提供重點偵查建議如下：

1.依據「幼兒教保及照顧服務實施準則」、「幼兒園基礎評鑑指標」規定，幼兒如有在園服用藥物之需求，園方均必須訂定「託藥措施」，且為醫療機構開立藥品，並經家長填具「託藥單」後，始得協助幼兒用藥，相關規範法有明文。

2.依上項規定，此案幼兒所服用之藥物是否為家長委託應為關鍵重點，懇請明察。

協會指出，13日媒體報導：衛福部醫福會針對至部北就醫的孩童已有 26 名檢驗結果出爐，針對巴比妥鹽、安非他命、甲基安非他命、古柯鹼、鴉片、大麻、三環抗憂鬱藥、美沙酮、苯二氮這 9 項物質做檢驗，結果26 人全數都是陰性。遺憾此案發生迄今，司法機關雖尚未明確定案，但衛福部已發布上述說明，然某些有心人士仍刻意操作扭曲為「教保員疑似餵毒」、「板橋幼兒園幼童集體中毒」、「還是幼兒園教師之間流傳的不可說的秘密？」「抑或不只新北市，台灣其他地方的幼兒園也發生同樣的下毒事件？」

協會指出，眾所周知，法律最重要的精神為「無罪推定」、「罪不及孥」。因此該會針對此類刻意操作扭曲之有心人士提出嚴正抗議，以維護全國六萬餘名教保服務人員最基本之人格尊嚴與專業倫理；另，如有持續刻意操作扭曲之情事，該會亦將提起法律訴訟。