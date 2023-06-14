遭趙少康質疑「支持廢死」？ 柯文哲：這有標準答案 15:292023/06/14 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2024總統擬參選人柯文哲回應廢死問題。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宣布參選2024總統的民眾黨主席柯文哲今天到嘉義市大福興宮參香，對媒體詢問趙少康質疑他支持廢除死刑？他回應表示，「如果要不執行死刑要有完整配套措施」，這個有標準答案。 媒體提問趙少康質疑黃國昌不認同死刑制度，柯文哲找黃國昌當法務部長是代表支持廢死嗎？ 柯文哲表示，死刑的概念在華人世界根深柢固，他曾參訪歐洲國家，歐盟也關心台灣仍有死刑制度，這是文化的差異，他認為「如果要不執行死刑要有完整配套措施」，在人民期望與世界潮流之間取一個平衡，這個是有標準答案的。 #2024總統大選 #柯文哲 #參選 #廢死 #配套 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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