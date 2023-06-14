宣布參選2024總統的民眾黨主席柯文哲今天到嘉義市大福興宮參香，對媒體詢問趙少康質疑他支持廢除死刑？他回應表示，「如果要不執行死刑要有完整配套措施」，這個有標準答案。

媒體提問趙少康質疑黃國昌不認同死刑制度，柯文哲找黃國昌當法務部長是代表支持廢死嗎？

柯文哲表示，死刑的概念在華人世界根深柢固，他曾參訪歐洲國家，歐盟也關心台灣仍有死刑制度，這是文化的差異，他認為「如果要不執行死刑要有完整配套措施」，在人民期望與世界潮流之間取一個平衡，這個是有標準答案的。