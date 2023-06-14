Axis是網路技術公司，提供影像監控、門禁控制、影像對講機和音訊系統等解決方案，透過Axis提供的攝影機應用平台（ACAP），能夠讓更多的人工智慧影像分析應用服務，整合到其攝影機產品。

FaceMe Security透過視訊影像分析，進行人臉偵測及特徵擷取。提取的人臉特徵值再經由搜尋比對，其全球名列前茅的高精準辨識率，可快速、準確辨識人員身分，並實行安控、門禁管理（如：VIP、黑名單、員工等），並可即時通知示警。有了 ACAP的支援， FaceMe Security的人臉辨識更可以在Axis攝影機的裝置端進行影像分析邊緣運算。

由於FaceMe Security可以直接在Axis的攝影機上進行影像分析邊緣運算，因此能發揮ACAP攝影機應用平台的最佳運算能力，減少人臉辨識後端辨識的工作量，降低後端辨識硬體需求，改善整體系統建置成本。