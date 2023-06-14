日本Kura Sushi於2014年在台成立子公司、開出在台首店，2019年中更名「亞洲藏壽司」、2020年9月掛牌上櫃交易，並於今年2月達成達成全台展店50家的階段目標。而2019年即規畫進軍中國大陸，但計畫因疫情而暫緩，遲至今年疫情趨緩後再度啟動。
亞洲藏壽司複製集團展店及營運經驗，上海首店不僅導入半自動式透明保鮮蓋「鮮度君」確保食材品質，設置計盤回收系統、連動「BIKKURA-PON」扭蛋遊戲，讓用餐過程舒適且饒富樂趣，規畫創新的零接觸服務，確保消費者食的安心。
同時，亞洲藏壽司更深入洞察當地消費者飲食喜好，適時調整商品內容，確保菜單的豐富性與在地性，盼透過用心打造原汁原味的道地服務，為廣大上海消費者帶來全新體驗。隨著首店進駐滬西地區商業地標上海龍之夢購物中心，未來將持續擴大展店布局。
而上海首店展開試營運，亦宣示亞洲藏壽司的海外拓展計畫已揭開序幕。亞洲藏壽司表示，將審慎評估其他國家市場狀況，針對中國大陸以外的東亞、東南亞等其他亞洲市場進行縝密市場調查，將「藏壽司」品牌帶往國際，朝亞洲藏壽司展店200家的長期目標邁進。
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