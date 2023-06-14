消費者情報資料庫「尼爾森愛科」（NielsenIQ）數據顯示，巧克力價格過去1年上漲14%。據部分市場觀察人士說法，受到主原料可可供不應求影響，巧克力價格恐再飆漲。

美國財經媒體CNBC報導，標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）首席研究分析師特維爾塔科夫（Sergey Chetvertakov）透過電子郵件告訴CNBC：「可可市場歷經價格飆升…今年產季已連續第2年供不應求，預計結算庫存將降至異常的低水準。」

可可豆的價格9日達到每公噸3160美元，寫下2016年5月5日以來新高，前一波最高價為每公噸3171美元。

特維爾塔科夫表示，聖嬰現象（El Nino）預計會使可可豆主要種植地西非的雨量低於平均，還會帶來強勁乾熱的哈馬丹風（Harmattan）。全球有60%以上可可產自西非的象牙海岸和迦納共和國。

特維爾塔科夫預測，今年10月至明年9月間的可可產季中，可可市場恐再次出現供不應求情形。據他估計，這代表可可期貨可能飆破每公噸3600美元新高，巧克力價格恐將喊漲。

食物大宗商品價格資料庫Mintec的數據顯示，巧克力主要原料「可可脂」的價格今年以來已上漲20.5%，另一重要原料「糖」的價格也在4月寫下11年來新高。