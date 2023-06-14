會中由嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴代表介紹嘉義縣。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣副縣長劉培東、文化觀光局長徐佩鈴等人出席會議，宣傳嘉義縣。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台灣觀光協會和韓國旅行業協會今在韓國江陵市共同主辦「第36屆TVA／KATA台韓觀光交流會議」，會中宣布，明年「第37屆TVA／KATA台韓觀光交流會議」將首度移師台灣嘉義縣舉辦，昨已抵達韓國的嘉義縣副縣長劉培東、文化觀光局長徐佩鈴代表接棒，嘉義縣長翁章梁第一時間得知消息，開心表示，「A-NYONG-HA-SE-YO」，韓國的朋友歡迎來嘉，我們準備好了！

文觀局表示，今年有約100位台韓官方與遊業界重要貴賓、意見領袖出席交流會議，包含台灣觀光協會(TVA)會長葉菊蘭、韓國旅行業協會(KATA)會長吳敞熙、外交部駐韓國台北代表梁光中、交通部觀光局局長張錫聰等人，以及各地方政府、公協會、運輸、飯店、旅行社等觀光業界意見領袖，可見台韓雙方政府、業者對這次國際解封後觀光會議的重視。

翁章梁指出，台韓觀光交流會議向來由雙方輪流主辦，這次會議是國際疫情解封後最重要的第一場，感謝韓國對嘉義縣的肯定，嘉義縣將持續努力推展國際觀光，同時也會以最大的熱情歡迎大家，邀請大家自由感受這座城市的魅力及人情味。

翁章梁強調，隨疫情解封、國境開放，很榮幸嘉義縣受邀到韓國江陵市為台韓間的觀光打拚，交流會議只是一個開始，國際觀光即將復甦，期待台韓之間的觀光交流能夠重回疫情前的榮景、再創佳績。

縣府代表團今也特別致贈韓方嘉縣特有高山茶，用一杯好茶串起兩地的友誼，徐佩鈴表示，嘉義真的很美，嘉義人很熱情，相信同樣熱情的韓國人也會愛上嘉義，這次代表團來到江陵感受韓國的美好，也聽到許多觀光業者、夥伴的聲音，會把這樣的美好及業界的聲音帶回嘉義，持續往前邁進，相信嘉義縣的觀光一定會越來越好。