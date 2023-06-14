台南館匯集在地20家農漁會、農企業等廠商。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台北國際食品展14日登場，台南市政府農業局以「台南新食刻」為主題，輔導麻豆農會籌組在地20家農漁會、農企業等廠商以「台南館」組團參加台北國際食品展，市府力邀30位印尼、印度、韓國貴賓及買主前往台南館，拓展新合作商機。

台南館首日由農業局主祕吳威達揭開序幕，同時20家農漁會、農企業等廠商董事長、總幹事等代表也一同共襄盛舉，開幕邀請到調茶師Chester帶來「茶都府城 從芯出發」，運用綠園牧場的果汁及鹿陶農產企業行的水果乾，搖出專屬的台南府城新飲品。

市府首日邀請到台北印尼經濟貿易代表處率團共計30位，包含印尼工業部食品、飲料及水產部門委員、印尼食品及飲料公會會長和重要幹部以及印尼食品進出口相關業者、印度代表團，以及韓國官方代表團一行到台南館參觀，20家參展廠商積極推銷產品，提升國際交流的好感度及拓展商機。

吳威達說，食品展期間，台南館除了職人秀之外，每天都還有互動遊戲「轉出你的南得驚喜」、「台南物產知多少QA」，最後一日消費滿額送禮，只要民眾購買台南館的農漁產品，消費滿300元，即可獲得1張「幸運搖獎券」至服務台參加遊戲，享有台南限定優質好禮，送完為止。