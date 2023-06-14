哈根達斯冰淇淋在台灣售價不便宜，不少網友都趁吃buffet時，怒吃回本。不過藥妝資訊旅遊作家兼中日翻譯師鄭世彬透露，在日本超市買哈根達斯超便宜，75ml的迷你杯只要台幣46元，網友讚翻「每次去日本都是先吃10杯過過癮」。

鄭世彬12日在臉書「日本藥粧研究室」發文，「日本超市這樣子賣哈根達斯合理嗎？」本來75ml迷你杯已經只要台幣60元左右，現在竟然特價，一個198日圓（未稅），含稅後只要台幣46元，「不特價就很便宜，現在更該買了」。

貼文曝光後，不少網友表示，到日本旅遊就是先吃哈根達斯，「好想吃爆」、「餐餐飯後點心，吃到爽」、「小氣女我去日本必吃哈根達斯！很划算，而且很多限定口味」、「太便宜了，吃越多賺越多」、「日本製的哈根達斯，吃過一次就回不去了」、「日本超市的冰品蠻常打折的，大概是日本人一年四季都吃冰吧」。

此外，有內行人指出，日本哈根達斯是當地製造，日本酪農業發達，乳源穩定充足，品質又好，做出來的冰淇淋超好吃又便宜，「台灣是進口的，日本有工廠啦」。