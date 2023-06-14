因為新冠肺炎兩度延期的2021第31屆成都夏季世大運，將於今年7月28日到8月8日在中國大陸成都登場，大專體總14日正式發表中華代表隊團服裝備，連5屆世大運與頂尖運動品牌adidas攜手打造年輕化、具設計感的團服廣獲選手好評，今年亦迎來潮牌NEW ERA、康乃馨口罩、運動襪FOOTER加持，邀集9位選手共同詮釋。

有別於以往藍白配色，本屆成都世大運中華隊團服以黑白為主調，搭配經典紅、藍元素點綴，「TEAM TPE」字樣則以跳色切割活潑呈現，4度叩關世大運競技體操項目的「鞍馬王子」李智凱，透露每一套adidas團服自己至今都有好好收藏，期待再次穿著俐落帥氣的團服，竭盡所能完成連霸。

本屆世大運大專體總首度與經典潮牌NEW ERA合力打造實搭單品，裝備部分因應選手著用需求，襪款也有專業品牌FOOTER助陣，首度參與盛會的跆拳道對打的女將羅嘉翎就說：「融合代表隊LOGO的簡約風格，符合年輕人喜歡的設計，都很適合平常穿搭。」

成都世大運中華隊共派出212名選手參與田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、羽球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、籃球、排球、射擊、划船及武術等16種競賽，柔道好手楊勇緯繼2017年後再度代表出戰，UBA大專籃賽新科冠軍賽MVP、助攻抄截3連霸的政大男籃隊控衛游艾喆，也將獻出國際綜合運動賽會的初體驗，期待與各國好手交流學習。

成都世大運團服發表，代表詮釋的男子選手們著裝後展現活力帥氣的樣貌。（大專體總提供）