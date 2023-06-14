一名處於第3期腎衰竭的男子，某次騎車摔倒致身體出現大片瘀青，除了服用醫師開立的止痛藥外，還自行加用噴霧型止痛藥。2天後男子就無法排尿、即急性腎衰竭，之後洗腎近1個月後，男子才逐漸恢復排尿功能。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，止痛藥大致分為3種：中樞止痛藥、非類固醇消炎止痛藥（NSAID）、麻醉性止痛藥。其中，NSAID兼具止痛與消炎作用，但會傷肝、腎及胃。腎臟功能不佳者尤其要小心使用NSAID。

他表示，上述男子為第3期腎衰竭患者，仍保有一定的腎功能，若服用醫師開立的止痛藥還不致傷腎，但男子另行使用噴霧止痛劑，且是針對身體大面積的噴灑，使得腎臟須處理的止痛劑濃度過高，因而危害腎臟功能。

他進一步說明，NSAID會阻擋前列腺素的分泌，使得腎臟血管突然收縮、導致血液無法通過，進而導致人體無法排尿，造成急性腎衰竭。

江守山表示，由於男子當時狀況相當危急，必須緊急洗腎救命，之後也洗腎近1個月後，男子才逐漸恢復排尿功能。他提醒，「止痛藥不管是內服或外用，成分若相同，對人體的影響都會累加。」