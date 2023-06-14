豐原地區椪柑結果率不佳，立委江啟臣14日前往勘災。（陳淑娥攝）

受到年初乾旱影響，造成豐原地區椪柑結果率不佳，農民叫苦連天，直喊10年來最慘狀況。立委江啟臣14日勘災表示，除豐原外，石岡、潭子也傳有類似災情，後續將請市府農業局盤點全市災損面積。

立委江啟臣今日邀請農委會農糧署中區分署、台中區農改場、台中市農業局、豐原區公所、豐原區農會等單位前往會勘，希望有關單位能重視農民受災情形，研擬應對解決方法，協助農民因應氣候變遷的挑戰。

江啟臣指出，台中市柑橘種植面積超過2100公頃，其中椪柑佔1415公頃，由於前陣子乾旱無雨，導致果樹養分失衡，進而出現花開的好，但結果率卻不佳情況，恐嚴重影響今年收成。目前除豐原地區，也傳出石岡、潭子有類似災情，後續將請市府農業局盤點全市災損面積。

豐原農會產銷班江班長表示，過去十多年來沒有遭遇如此慘況，目前結果率僅剩不到2成，且班內有許多農友遭遇類似情況，希望有關單位能提供農民協助，不要讓辛苦栽種的農民們血本無歸。

江啟臣表示，全球氣候變遷已經是現在進行式，為了台灣農業永續發展，農政單位應強化研究、輔導、教育措施，並進行技術指導。此外，提升栽種效益的基礎設施佈建也至關重要，未來農委會、市府農業局應持續與農會、產銷班做好橫向溝通，協助農民朋友利用科學化的方式進行種植，才能讓農民朋友能因應極端氣候所帶來的衝擊。

農糧署中區分署主任江永煜指出，果園的確受損嚴重，柑橘結果率不高，後續將聯合台中市府會勘。台中地區柑橘（椪柑）救助門檻為無收穫面積達25公頃以上，經勘查確認後，損害程度達20％以上，將填報建議救助表報向農糧署辦理現金救助及低利貸款，如達災害標準，將以每公頃8萬元提供天然災害救助。

台中市農業局主祕陳柏宏表示，若符合救助標準，市府將另行補助復耕資材每公頃1萬元，以彌補農民損失，協助盡快復耕。

江啟臣強調，未來兩周農政單位將儘速統計受損面積，請有受到災害影響的農民朋友向區公所通報，若損害程度達20％以上，且統計無收穫面積達125公頃以上，將協助向農委會申請災害救助。