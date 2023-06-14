第15屆海峽論壇將於6月16日在廈門舉辦，國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話時指出，國民黨由副主席夏立言率團參加，創造兩岸之間對話交流、減少誤會，但民進黨不斷抹紅意圖阻撓，而民進黨總統參選人賴清德繼續執行務實台獨，抗中、反中、去中卻還想和習近平共進晚餐，「這不是天方夜譚嗎？」

朱立倫指出，各國的專家學者都認為國民黨「雙D戰略」是最有利台灣的作法，民進黨的抗中保台在去年已經破產，賴清德想要用變相的「和平保台」，卻提不出任何具體的做法，實際上繼續執行所謂「務實台獨」，持續進行抗中、反中、去中，兩岸之間不可能透過這樣方式有任何的交流、對話。

朱立倫表示，最困難的時候，副主席夏立言率團訪問大陸，為台胞、台生、台商解決了很多的問題；夏立言也率隊出席6月16日在廈門舉行的海峽論壇，盼透過民間交流活動創造兩岸間的對話、減少誤會，但民進黨執政當局試圖抹紅參與論壇的朋友，不但禁止中央各機關人員參與，也不樂見地方政府帶團參與，同時不斷提出很多抹紅的說辭，意圖阻擾國民黨前往參加海峽論壇。

朱立倫指出，海峽論壇15屆以來，國民黨不論在野或執政，透過這樣的民間交流，創造兩岸間相互了解、化解誤會且共創雙贏，呼籲民進黨執政當局能真正放下意識，不要繼續製造障礙，連這樣民間交流都要不斷抹紅、反對，請問賴清德所提要和習近平共進晚餐，這不是天方夜譚嗎？這是欺騙選民、票取選票的惡質手段，國民黨希望兩岸能真正交流、對話。

朱立倫認為，AIT處長孫曉雅已經明確表達美國國務卿應該會在這週末到大陸訪問，美方希望透過交流跟對話，也樂見台灣各政黨跟大陸建立對話管道，國民黨早就在做且持續做。而民進黨只是嘴巴講要和平，不斷用台獨、反中、抗中、去中來製造兩岸交流障礙，讓民眾看清楚哪一個才是創造和平的政黨、哪一個才是為人民拚好日子的政黨。