勤業眾信會計師事務所今日公布《2023零售力量與趨勢展望》，根據2021年7月至2022年6月公開財報，仍是唯二零售業進入全球前250大，包含統一超商與全聯。

統一超商總營收85.85億美元，全球排名第136名，較前一會計年度下降2名，不過卻是連續9年進榜；而全聯則是第3年進榜，總營收達56.9億美元，排名上升7名至214名。

勤業眾信表示，台灣最具代表性的零售業龍頭「統一超商」總營收達85.85億美元，與2020會計年度相較增加5.66億美元，排名為136名，是唯一連續九年進榜的零售企業。除了持續強化其OPEN POINT APP功能外，更觀察所在商區的特性與需求，以優質生活館與複合店模式推出差異化服務。亦推動「i珍食」的永續作為，和於門市應用具環保節能標章或有實際環保效益的設備與耗材。

前年首次進榜的全聯福利中心，則以56.9億美元登入榜單第214名，較2020會計年度相比增加10.07億元，除了持續秉持友善環境的理念推動「惜食計畫」與「全聯善美的永續發展策略」，更透過持續展店的布局和與知名設計師合作優化店鋪購物動線與陳列氛圍，滿足各年齡層的需求，並成為其成長的致勝關鍵。