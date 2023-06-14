中華航空宣布，因應航網拓展及新機引進規劃，將啟動2023年航空服務人員客艙組員徵才計畫，預計招募超過百名本國籍客艙組員，明日正式開放報名，錄取人員預計陸續於8月後報到受訓。

華航上次招募空服員已是2019年，如今睽違3年再度招募客艙組員，報考條件需具有教育部認可學士學位或以上，以及多益600分或同等英語能力，報名時間自6月15日中午12時至21日晚間11時59分，於華航網站開放，預計7月8日及9日進行初試，應試者通過初、複試及綜合評量階段後將分梯安排受訓。

華航2021年起引進25架A321neo新世代窄體客機，目前已有10架上線營運，預計2026年交付完畢。另規劃於2025至2028年陸續引進24架787新廣體客機，規劃派飛區域、紐澳及長程航線。

中華航空啟動2023年航空服務人員客艙組員徵才計畫，總計將招募超過百位本國籍客艙組員，15日正式開放報名。這也是睽違三年後，華航在新冠疫後首次大規模招考客艙組員。（陳麒全攝）

華航指出，公司積極布局航網，整體客運班次數達疫前約8成，同時也積極部署相關人力，包含地勤、客服、航務簽派員、資訊、人資、會計、修護等職務，華航今年亦招募120名培訓機師，累計上半年釋出超過400個職缺。