以演奏台灣歌謠作品、國人創作等台灣之聲為主的灣聲樂團，今年成軍滿6年，將在年中、年底開始美國巡演，音樂總監李哲藝表示，「灣聲累積6年的能量，現在正是啟程的時刻。」

6月起美國巡迴演出，包括至洛杉磯、聖地牙哥、爾灣、聖荷西和聖利安卓等地演出多場音樂會，灣聲針對各場演出精選設計不同的曲目內容，除了演出四大民族的音樂，如：《望春風》、《天公落水》、《茉莉花》、《卑南古調》等，還將演奏《港都夜雨》、《夜來香》、《拜訪春天》等國台語老歌及校園民歌，以及多首耳熟能詳的台灣經典樂曲、國人作品及美國在地民謠等。

這場演出緣起於曾至現場欣賞灣聲演出的邀請人，受到團隊演奏的感動，因為希望遠在美國的僑胞及當地朋友也能享受這份美好的音樂，進而邀請演出，雖然一度歷經疫情，暫緩巡演計畫，但也同時因為疫情的關係，加深了僑胞們對家鄉、土地的思念，總算成行。

除6月在美國西岸的巡迴演出，11月也將前進美國東岸各城市，包含紐約、華盛頓、休士頓、達拉斯、拉斯維加斯、芝加哥等城市，2024年受邀至溫哥華、西雅圖等地，也將進軍日本「三得利音樂廳」，帶著台灣文化走向世界。