想降低膽固醇，除了培養良好生活習慣外，飲食也很重要。無毒教母譚敦慈就表示，自己有位親戚，非常喜歡吃豬腦，儘管後來被檢查出有高膽固醇，也不以為意，後來發生心肌梗塞，所幸經搶救撿回一命，但也留下腦損傷後遺症。她強調，豬腦是膽固醇含量最高的食物，食用要小心；除此，她也分享降膽固醇飲食菜單，包括一周吃2次魚、一天吃4顆無調味核桃、每天一杯豆漿及早餐吃雙梨優格。

譚敦慈在《聚焦2.0》節目上提到，豬腦是膽固醇含量第1名的食物，她有一名親戚，平常很喜歡吃動物內臟，尤其特別是豬腦，認為吃腦可以補腦，後來被檢查出膽固醇很高，也沒有特別在意。原本他有在吃降膽固醇的藥物，但服用後覺得很不舒服，竟在沒告知醫師情況下就擅自停藥，結果有天就突然心肌梗塞，心跳停止，幸好經搶救撿回一命，但也留下腦損傷後遺症，對熟識的人不太認識。

除了避開容易造成膽固醇超標的高膽固醇食物外，譚敦慈也分享自己每周必吃4種食物，有助降血脂、護心血管。首先是，一周吃2次魚，如鯖魚、秋刀魚及虱目魚都是不錯的選擇，她尤其推薦鯖魚，因為Omega-3不飽和脂肪酸含量最高。另外，她也提醒，盡量不要吃大型魚，因為汞含量較高。

其次是，一天吃4顆無調味核桃，譚敦慈強調，一定要選無調味，不然容易增加肥胖風險。再來為，每天一杯豆漿，她表示，自己都喝未過濾的含渣豆漿，營養更完整。

最後是，早餐吃雙梨優格，也就是酪梨、鳳梨與優格的組合。譚敦慈指出，進口酪梨比較小，台灣本土酪梨較大，前者她一天只會吃半顆；後者建議4分之1顆即可，否則熱量會太高。另外，無糖優格能預防大腸癌，與當季水果搭配，就是很好的早餐選擇。