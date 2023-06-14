台南市政府動保處近年積極推動流浪動物認養。（台南市政府動保處提供／張毓翎台南傳真）

台南市動物之家收容的流浪犬貓數量一直處於「滿載」狀況，動保處為鼓勵民眾認養動物之家35公斤以上大型犬、收容超過2年以上或被認定不易送養的犬隻，提供首年寵物保險費補助，每隻最高補助額度3000元，期能提高不易送養犬隻的認養率。

台南市動物之家灣裡站、善化站編制的收容量是700隻，但目前收容逾1000隻，動保處積極推動流浪動物認養，認養嫁妝禮己有包含多價疫苗施打、體內外驅蟲、絕育及醫護卡等多項措施，但不易被認養犬隻仍需等待漫長時間，才有機會找到一個家。

今年動保處獲得中央經費補助，投入約100萬元，辦理寵物保險補助計畫，民眾若認養特定不易送養犬隻，在認養第一年時可自行投保寵物保險，並向動保處申請投保補助，採實支實付方式，每隻最高補助額度3000元。

動保處說，寵物保險補助計畫為台南動物福利的一大突破，剛被認養的犬隻容易因環境轉換造成免疫力下降或生病，民眾可能擔心醫療費用而不敢認養，藉寵物保險補助計畫將有助於提供認養家庭更多的支持和保障。