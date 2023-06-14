澎湖縣政府警察局在今天警察節前夕贈送所轄員警每人一條毛巾，由於在台灣喪葬習俗中，喪家都會發送毛巾給參加告別式的親友，也因此當知名足球球評、也是前北市警交通大隊員警石明瑾在臉書上貼出毛巾照片，還寫說「害大家嚇一跳，以為局長怎麼了？」引發聯想和留言。

不過，澎警局表示，這是警察節前夕發給參加健行活動同仁和所屬的運動毛巾啦，旨在鼓勵同仁工作之餘，也能運動兼顧自身健康。

有網友就寫下「這條毛巾1100」、「毛巾不能亂送啊」，但也有人回應說「還好啦~不是用紙盒包裝」、「如果怎麼了會用紙盒裝吧，現在比較高級一點的會用網袋」，另也有人說這「字也印太大了吧」、「台灣美學特色毛巾！」，還有人直言「我對於公家敢送出送爛禮物很有興趣，總想著這次誰會得到好處呢～」，當然也有人說「毛巾實用啊！踢足球完可以擦汗。」，甚至更有新竹員警貼照片留言炫耀式的說「新竹市送的是手機無線充電盤」。

澎湖縣警局強調，這是警局於今（14）日警察節前夕特舉辦健行活動，並在現有的經費基礎上購置運動毛巾，提供參與同仁使用，至於不克到場參加的同仁，也一併發給，俾利同仁勤餘戶外運動時亦能使用，旨在鼓勵同仁培養運動習慣，運動毛巾所費不多，但寓意深遠，提醒全體同仁在勤奮工作之餘，也能兼顧自身的身體健康，以突顯慶祝警察節的正面意義。