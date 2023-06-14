銘安科技生產的餐具、農地膜等產品特點與傳統塑膠相近，但可透過堆肥達到百分百分解成為生質有機碳。(林欣儀攝)

因應AI人工智慧發展趨勢，以及2050淨零排放目標，中科管理局積極推動「加速產業智能升級及數位優化」計畫，其中，均豪精密工業研發「AI智慧倉儲物流搬運車」、元翎精密工業與工研院合作提升高壓鋼瓶噴漆生產效能、銘安科技生產可百分百堆肥處理的餐具，都展現相當成果。

中科管理局長許茂新表示，AI的應用相當重要，中科推動產業智能化與優化，主要目的是希望產業AI化、導入工業4.0，讓產業轉型，去年推動此計畫至今已有6家廠商參與，藉由產官學合作的方式，讓產業升級，未來將讓AI應用的元素導入更多產業。

展現AI應用成果的均豪精密工業公司指出，均豪與雲科大合作，成功開發「AI智慧倉儲物流搬運車」，其可達到同步定位建圖導航伺服防側翻功能，可使用在工廠自動物流，目前已有半導體封測廠使用，未來將擴大應用在自駕電動貨車等領域。

元翎精密工業公司則與工研院合作，透過智慧系統整合配合大數據分析，以AI複合感知異常檢測的方式，降低入料錯誤、噴漆不良率，同時也解決現今產業人力短缺的問題，提高產業競爭力。

銘安科技主要生產百分百生物可分解或可堆肥的塑材質，該公司指出，目前部分材料來自於石化產業、部分則是全生質原料，生產的餐具、農地膜等產品特點與傳統塑膠相近，但可透過堆肥達到百分百分解成為生質有機碳等，已與雲林縣政府及大賣場合作，盼進一步落實淨零排放。

中科管理局強調，透過「加速產業智能升級及數位優化計畫」鏈結產學研發能量、投入輔導資源，盼促成產業智慧工業鏈發展，提升相關軟硬體設備，帶動製造業產業鏈邁向創新、永續。