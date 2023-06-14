周三終場，加權指數上漲21.54點或0.13%，報17238.14點，成交量縮至3198.03億元；櫃檯指數下跌0.68點或0.30%，報223.39點，成交量同樣縮至834.15億元。

台積電(2330)周三開低走低，盤中最低587元、下跌1.01%，終場收跌3元或0.51%，報590元；日月光投控(3711)也跌逾2.5%，聯發科(2454)、聯電(2303)走穩收小紅，AI伺服器的台達電(2308)更上漲近3%，鴻海(2317)則平盤作收。

千金股漲多跌少，股王股后信驊(5274)、力旺(3529)收跌約2%，世芯-KY(3661)同樣收黑，而緯穎(6669)除息首日不到半小時即完成填息，盤中更觸及1230元漲停價，大立光(3008)、旭隼(6409)、創意(3443)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、亞德客-KY(1590)等均紅潤收場。

航運強漲3%最威，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)氣焰高，雙雙上漲超過9%，成交量居冠亞軍，其中長榮航一度觸及39.80元漲停價，改寫歷史新高價，貨櫃三雄的長榮(2603)亦漲近3%，萬海(2615)、陽明(2609)均收紅。

資服、油電燃氣類股也上漲1%以上，鋼鐵、汽車、觀光均力挺多方，觀光也成功翻紅收漲。造紙、百貨收跌1%最劇，電子、半導體亦收跌，成交比重下滑。

AI題材火燙，除了高價股緯穎外，勤誠(8210)更是強鎖漲停，緯創(3231)也同步上漲半根漲停。周五股東會的IPC威強電(3022)亦攻上漲停登天價。

周三聯準會(Fed)利率決策，市場預估將帶來暫停升息的消息，同時也將關注會後對利率展望態度之聲明，國內方面，周四將面對台積電111年第四季之現金股利除息交易日，後續個股也將進行除息交易，短期將蒸發大盤指數。台新投顧副總經理黃文清說明，大盤量縮持續震盪盤堅，短線上落後型、題材型股票輪動，將利於台股持續走揚，不過近期漲幅已大，預估將是緩升走勢，而第三季產業基本面仍有疑慮，恐面臨震盪局面，第四季回升機會較大。

AI題材是否能推動台積電前近600元關卡，黃文清認為，AI周三個股仍表現得宜，如台達電、廣達(2382)等個股輪動，推動整體上揚，不過能否進一步強攻，台積電600元關卡恐需資金配合以及產業基本面搭配，預估尚待時間發酵。

展望後續走勢，黃副總認為，在近期AI題材助產業信心有效提升，推動台股顯著向上，雖然產業實體景氣有機會落底，但第三季旺季仍將面臨庫存調整時程壓力，預計第四季才可望全面復甦，在等待產業景氣回升之中間時程上，預估便是震盪過程，而第四季回升機會較大。

至於萬七突破，萬八能否持續上攻，甚至持續朝著2022年元月的歷史高點18619點挺進？短期可能尚未如此大機會，畢竟仍需等待基本面回升時間。