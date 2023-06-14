今（14日）媒體報導，電腦大廠華碩將進行內部組織調整，部門合併後將出現大裁員，並以經理級、50歲以上資深員工為主。對此，華碩強調，此為完全沒有根據的傳聞。

外傳華碩有意將4大業務群整併成2個，其中電競事業與個人電腦系統事業部合併，智慧手機部門則與商用團隊合併，並趁勢展開員工優退，以經理級或50歲以上員工進行調整，引發內部人心惶惶。

然而，華碩發言體系強調，這是完全沒有根據的傳聞，並未說明進一步細節。華碩今年第一季營收為1,023.76億、季減13%、年減20%，稅後淨損16.82億、季減56%、年減116%，單季每股虧損2.3元，遠低於去年同期每股賺14元。

儘管如此，華碩強調，最差的狀況已在第一季過去，預估第2季營收會有10%季成長。華碩今股價下跌2.50元（或0.78%）收在317.5元，今年至今股價成長近18%，從270元左右起漲。